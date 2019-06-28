المانيا : محاضرة حول الأطفال الايزيديين المختطفين و المجندين لدى داعش

2019/06/28 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بيلفيلد ألقى الدكتور سعيد سيدو الرئيس المشترك لمؤسسة ايزيديون عبر العالم و النائب الأول لرئيس المجلس المركزي الأيزيدي في المانيا “السنترال راد” اليوم الجمعة 28.06.2019 محاضرة حول الأطفال الايزيديين المختطفين و المجندين لدى داعش الإرهابي تحت مسمى “أشبال الخلافة” المحاضرة كانت بعنوان “أطفال ايزيديين جنود الدولة الإسلامية ، الطفولة مسروقة” و …

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