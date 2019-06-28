2019/06/28 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة “إرادة” بزعامة حنان الفتلاوي يوم الخميس عن تراجع عضوين في مجلس النواب العراقي عن قرارهما بالاستقالة من الكتلة.

واعلن رئيس الكتلة حسين عرب في بيان مقتضب اليوم، عن عودة النائبين عن الكتلة بعد انسحابهم وهما كل من عبد عون العبادي وملحان المكوطر.

وكان كل من النائبين قد اعلنا يوم السبت انسحابهما من الكتلة والعمل بشكل مستقل داخل مجلس النواب العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبان عن حركة الفتلاوي يتراجعان عن قرار استقالتهما من ارادة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبان عن حركة الفتلاوي يتراجعان عن قرار استقالتهما من ارادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).