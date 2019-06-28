مصادر امريكية: الهجمات الأخيرة على أنابيب النفط في السعودية مصدرها العراق

2019/06/28 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة عن مصادر امريكية قولها بأن "واشنطن تعتقد أن هجمات أنابيب النفط في السعودية مصدرها العراق وليس اليمن".

تتمة..

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