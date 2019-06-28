الكعبي: حماية البعثات الدبلوماسية في العراق مسؤولية كل فرد عراقي وتهديد أمنها يضر بسمعة ومصلحة البلاد

2019/06/28 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، على أمن السفارات والبعثات الدبوماسية الموجودة داخل البلاد، وان سلامة وحماية أفرادها والالتزام بعدم التعرض لهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة بل على كل فرد عراقي يعرف حق الضيف ووجوب إكرامه وتقديره وحمايته رغم كل شيء.

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