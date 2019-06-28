النزاهة تضبط تلاعباً ببيع عقارٍ في نينوى وصرف إيفاد خارج العراق

2019/06/28 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ،الجمعة، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من تنفيذ عمليتي ضبط تلاعبٍ في معاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للدولة، ومعاملات صرفٍ في ديوان محافظة نينوى.

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