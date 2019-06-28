اليوم منتخبنا الأولمبي يلتقي نظيره السعودي

2019/06/28 | 20:44

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بغداد / نبيل الزبيدي

يلتقي اليوم منتخبنا الاولمبي بالكرة الطائرة نظيره السعودي ضمن منافسات تصفيات غرب اسيا التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة وهي مؤهلة الى بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تضيفها ميانمار خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر آب 2019 .

وقال علي يعقوب مدير المنتخب الاولمبي بالكرة الطائرة في اتصال هاتفي من المنامة مع (الصباح الرياضي): سوف يفتتح منتخبنا منافسات البطولة بلقاء نظيره السعودي في القاعة الداخلية للاتحاد البحريني في العاصمة المنامة بينما يلتقي يوم غد الاحد الكويت في ثاني مبارياته وسيخوض بعد غد الأثنين مباراته الثالثة مع قطر في حين يواجه البحرين البلد المنظم يوم الاربعاء المقبل وينهي مبارياته مع فلسطين في الرابع من تموز المقبل مبينا ان الوفد يتألف من صبيح حنتوش رئيسا وعلاء خلف مدربا والمساعدين امين فاضل ومحسن عبد الواحد والايرانيين ارمن جواد احصائي وبيمان اغاج مدربا للياقة فضلا عن اللاعبين علي قاسم دحام وعلي صاحب وناصر جميل وعلي جبار وهادي علي وعبد الله محمد وماهر عدنان ومحمد عبد الله وسيف حسين ومنتظر محمد وياسر لفتة وعباس عبد الكريم منوها بان الوفد يضم الحكم الدولي جاسم صافي.

وفي ختام حديثه اكد يعقوب ان جميع اللاعبين جاهزون للمنافسات وهم قادرون على تحقيق نتائج ايجابية وحصد بطاقة التأهل الى نهائيات كاس اسيا رغم اقتصار فترة الاعداد على تجمع في بغداد والنجف ولكن الاولمبي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين الذين سيكونون النواة للمنتخب الوطني وستقام مباريات تصفيات مجموعة غرب آسيا بالكرة الطائرة للمنتخبات تحت 23 عاما بطريقة الدوري المجزأ من مرحلة واحدة حسب التعليمات التي وضعها الاتحاد الآسيوي وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب الى بطولة كأس آسيا التي ستجري في ميانمار خلال شهر آب المقبل والتي ستكون مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستجري خلال المدة من التاسع من شهر تموز ولغاية الرابع من شهر آب 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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