2019/06/28 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس على الرغم من ادعاء “هوليوود” دوما بأنها تمثل صناعة ذات طابع تقدمي؛ فإن من بين حقائقها الكثيرة، أنها تعتمد بإفراط على الصور النمطية العرقية، التي تخدم وتشكّل الأحكام المسبقة السائدة بين جمهورها، خاصة إذا تعلق الأمر باختيار من سيُصوّرون على أنهم الأشرار في الأعمال السينمائية الأمريكية.فمع أن الحرب الباردة انتهت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف بدأت صورة المسلمين تتغير في الدراما الأمريكية؟ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف بدأت صورة المسلمين تتغير في الدراما الأمريكية؟) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف بدأت صورة المسلمين تتغير في الدراما الأمريكية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).