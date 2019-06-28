إجراءات امنية مشددة في البصرة.. والمتظاهرون: مستمرون حتى تحقيق المطالب

2019/06/28 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} فرضت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، إجراءات امنية مشددة في محافظة البصرة.

وذكر مصدر مطلع {للفرات نيوز} ان" القوات الأمنية فرضت إجراءات امنية مشددة في محافظة البصرة، كما قامت بوضع كتل كونكريتية امام المؤسسات الحكومية ومباني السفارات العربية والأجنبية في المحافظة تحسباً من الاقتحام من قبل المتظاهرين الغاضبين لسوء الخدمات".وأضاف" المتظاهرون طالبوا بتحسين الخدمات وانهاء ملف البطالة، فيما طالبوا بإقالة المحافظ اسعد العيداني وفتح تحقيق حول عقود المشاريع غير المنفذة والمتلكئة".وتابع المصدر ان" المتظاهرين أكدوا استمرار التظاهر حتى تحقيق المطالب، والخروج بتظاهرات كبرى في عموم المحافظة في الأيام المقبلة"، كاشفاً عن وجود حراك من قبل مجلس المحافظة باستجواب المحافظ حول هدر المال العام وشبهات فساد بمشاريع البصرة".انتهى

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