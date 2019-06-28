الانبار تشرع بعملية انشاء منفذ حدودي جديد مع سوريا

2019/06/28 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مجلس محافظة الانبار، الجمعة، عن قيام الحكومة المحلية وبدعم من الدوائر الخدمية بإنشاء منفذ حدودي جديد في قضاء القائم غربي الانبار .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان” وفد برئاسة مدير هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي وبحضور عدد من القيادات الامنية واعضاء من حكومة الانبار المحلية حضروا […]

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