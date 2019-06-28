غرق خمسة اشخاص من اسرة واحدة في نهر الخابور بدهوك

2019/06/28 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مسؤول في الدفاع المدني يوم الجمعة ان خمسة اشخاص من اسرة واحدة غرقوا في نهر الخابور في محافظة دهوك.

وبحسب المصدر فإن اولئك الاشخاص غرقوا في جانب النهر المحاذي لقرية "دوكر" في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك.

واشار المصدر الى ان فرق الانقاذ عثرت على جثث ثلاثة غرقى بينما لا تزال جثتان مفقودتين والبحث عنها جار.

هذا ولم تعرف الاسباب التي ادت الى غرق الاسرة حتى وقت كتابة الخبر.

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