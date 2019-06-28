بدر النيابية تطالب عبد المهدي بالتخلص من مخاطر

2019/06/28 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الكتلة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، "نثمن عالياً خطوة سائرون، على مبادرتهم، وسيبقى أعضاء بدر وسائرون في طليعة المبادرين لبناء دولة المؤسسات ورفض المحاصصة الحزبية المقيتة".ودعت الكتلة، رئيس الوزراء، إلى "اختيار الشخصيات المستقلة والكفوءة والنزيهة والتخلص قدر الإمكان من مخاطر الدولة العميقة التي استفردت بالقرار لفترة طويلة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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