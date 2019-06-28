الجوية يعزز موقعه في وصافة ترتيب الدوري العراقي الممتاز بتغلبه على البحري

2019/06/28 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزز فريق القوة الجوية موقعه في وصافة ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على البحري بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في ختام مواجهات الجولة الـ14 من المرحلة الثانية للبطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف الصقور كل من علي يوسف د: 11 وسعد ناطق د: 69 وعماد محسن د: 71، فيما تكفل اللاعب ايفا من تسجيل هدف البحري الوحيد في الدقيقة 44.وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 75 في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد البحري عند النقطة 20 في المركز الأخير.انتهى.ص.هـ.ح.

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