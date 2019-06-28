بالصور.. الحرائق تعود من جديد وتلتهم قرية

2019/06/28 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرائق، اليوم الجمعة، في قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى ما أدى الى الحاق أضرار مادية واحتراق عدد من المنازل.

وذكر مصدر مطلع، لـ"العهد نيوز" إن"

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