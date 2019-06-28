دمشق: الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

2019/06/28 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير بسام الصباغ مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

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