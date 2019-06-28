2019/06/28 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q-EAVMxXkjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايرادات النفط تجدد الخلافات بين الحكومة الاتحادية واربيل وتعيدها الى الواجهة .. تقرير: مهند التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايرادات النفط تجدد الخلافات بين الحكومة الاتحادية واربيل وتعيدها الى الواجهة .. تقرير: مهند التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).