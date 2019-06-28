قناة العربية:كتائب حزب الله وسيد الشهداء والنجباء والامام علي هم مقتحموا السفارة البحرينية

2019/06/28 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة “العربية” وفقا لمصادرها الخاصة تقريرقالت فيه” ان “الفصائل التي اقتحمت سفارة البحرين في بغداد تتصدرها كتائب حزب الله وعبد الأمير العبودي المسؤول السياسي في “كتائب سيد الشهداء”، وأمير القريشي مسؤول إعلام النجباء، وشبل الزيدي من كتائب الإمام علي، وعبد الأمير من مكتب كتائب حزب الله، وقاموا بجمع قرابة 100-150 عنصرا للتظاهر أمام سفارة...

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