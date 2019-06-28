2019/06/28 | 21:05

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بالصور - في اولى جولاته ..



وزير الداخلية الجديد يتفقد محافظة النجف الاشرف

الجمعة

28

حزيران

2019 :

09:03 pm

17

وزير الداخليه الدكتور ياسين الياسري يزور النجف الاشرف ويلتقي

بقادتها الامنين بحضور محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري وكان بأستقباله السيد قائد شرطة المحافظة العميد

محسن الجابري

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