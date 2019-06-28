2019/06/28 | 21:05

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الوفاق : تصريحات وزير الخارجية تجاه الكيان الصهيوني تعكس توجه النظام البحريني !

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين عن رفضها المطلق

للتصريحات المتهورة لوزير خارجية النظام البحريني الشيخ خالد بن أحمد

آل خليفة تجاه الكيان الصهيوني.وأكدت الوفاق أن هذه التصريحات المنفلتة والاندفاع المجنون للتشبت

بالصهاينة والارتماء في أحضانهم يعكس توجه النظام

الرسمي. وأكدت أن كل ما صدر عن الوزير مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً من حيث

الشكل والمضمون.ووصفت الوفاق تصريحات الوزير بالمعيبة وأن ما جرى وقاحة غير مسبوقة

وتعكس حجم العزلة بين النظام الاستبدادي والشعب البحريني الحر

والعظيم، وتعطي مؤشر على حجم الارتماء من قبل النظام في أحضان الكيان

الصهيوني لأسباب باتت واضحة. وقالت الوفاق بأن الكيان الصهيوني عدو غاصب في نظر كل البحرينيين بلا

استثناء وليسوا شركاء ولا أصدقاء إلا في نظر النظام وأزلامه فقط، وأن

السماح للصهاينة لدخول البحرين وتجوالهم في بعض أرجاء البحرين تم تحت

حماية أمنية مشددة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للنظام

وذلك عبر منع أي صوت أو احتجاج بالقوة من خلال استخدام لغة السلاح

والنار ضد كل الشعب.

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