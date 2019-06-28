2019/06/28 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إجراءات امنية مشددة في البصرة.. والمتظاهرون: مستمرون حتى تحقيق المطالب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
فرضت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، إجراءات امنية مشددة في محافظة البصرة.
وذكر مصدر مطلع ل سومر نيوز ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إجراءات امنية مشددة في البصرة.. والمتظاهرون: مستمرون حتى تحقيق المطالب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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