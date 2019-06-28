إجراءات امنية مشددة في البصرة.. والمتظاهرون: مستمرون حتى تحقيق المطالب

2019/06/28 | 21:06

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بغداد :سومر نيوز

فرضت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، إجراءات امنية مشددة في محافظة البصرة.

وذكر مصدر مطلع ل سومر نيوز ا...

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