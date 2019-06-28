علاوي ووفد أمريكي يبحثان التقريب بين بغداد وأربيل بـ”حلول عادلة”

2019/06/28 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس المنبر العراقي اياد علاوي في مكتبه وفداً امريكياً برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفد شينكر وبحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران اندرو بيك وسفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع على الساحة المحلية حيث ثمن شينكر جهود علاوي في التقريب بين بغداد واربيل والوصول الى حلول عادلة للملفات العالقة، حسب بيان لمكتب علاوي .

كما بحث اللقاء مجمل الاوضاع الاقليمية وضرورة الالتزام بمواثيق القانون الدولي واحترام سيادة الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها لمنع اي تصعيد محتمل في المنطقة، وفقاً للبيان.

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