منتصف أيلول.. رفع موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء

2019/06/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أعلنت وزارة المالية، موعد رفع مشروع قانون الموازنة لعام 2020 الى مجلس الوزراء، مبينة أنه سيكون في منتصف أيلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الصباح": إنه "لغرض إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 وفق الأسس والتوجيهات التي تعكس الاولويات الضرورية للوزارات والمؤسسات والمحافظات ولضمان تقديم أفضل الخدمات ومن أجل إنجاز مسودة قانون الموازنة قبل نهاية السنة المالية فإنه سيكون آخر موعد لإرسال استمارة تقديرات الموازنة من قبل الوزارات والمؤسسات والمحافظات لوزارة المالية في 20 من تموز المقبل".وأضافت الوزارة، ان "التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموعد سيمكننا من مناقشة تقديرات الموازنة / لعام 2020 في 21 تموز 2019 ومن ثم رفع مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء في 15 أيلول 2019".

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