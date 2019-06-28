2019/06/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها اليوم الجمعة لقد حذر المسؤولون الامريكان العراق من السماح للجماعات المتحالفة مع إيران بشن هجمات من أراضيها وكتبت إيزابيل كولز في بيروت وديون نيسنباوم في واشنطن لقد خلص المسؤولون الأمريكيون إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار على صناعة النفط في المملكة العربية السعودية في أيار من العراق ، وليس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وول ستريت جورنال:الصواريخ التي قصفت انابيب النفط السعودية انطلقت من العراق ترجمة خولة الموسوي) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وول ستريت جورنال:الصواريخ التي قصفت انابيب النفط السعودية انطلقت من العراق ترجمة خولة الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).