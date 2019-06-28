مكافحة الشغب تلاحق المتظاهرين والإعلاميين قرب منزل رئيس مجلس محافظة البصرة

2019/06/28 | 21:17

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بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، مساء اليوم الجمعة، بأن قوات مكافحة الشغب لاحقت المتظاهرين والإعل...





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