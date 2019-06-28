2019/06/28 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قالت مديرية مكافحة الإجرام إن مفارزها تمكنت اليوم الجمعة من إلقاء القبض على لص سرق دارا في المحمودية جنوبي بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام المحمودية تمكنت بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الإجرام تقبض على سارق دار في المحمودية وكالة خطوة برس.

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