تدخين الأطفال للاركلية في المخيمات اصبحت عادة خطيرة دون وجود رقابة صحية و تربوية

2019/06/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بعد أحداث 3 آب 2014 ونزوح الايزيديين الى مخيمات إقليم كُردستان، زادت نسبة المدخنين من الأطفال القاصرين بشكل ملحوظ، ويعتبر التدخين من الامور السلبية والخطيرة التي انتشرت بين النازحين في المخيمات ولها أضرار كبيرة تضر بصحة الأطفال.“انور قاسم” ناشط مدني اوضح حديثه مع ايزيدي 24 “ان انتشار التدخين …

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