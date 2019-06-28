اتهام 8 عناصر من اليمين المتطرف بالتخطيط لتدبير تمرد دموي في المانيا

2019/06/28 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: وجهت السلطات الألمانية اليوم الجمعة اتهامات قضائية إلى ثمانية أشخاص منتمين إلى اليمين المتطرف، بتشكيل تنظيم بهدف تدبير تمرد في البلاد.وألقت السلطات القبض على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة العام الماضي، في منطقة كيمنتس بولاية ساكسونيا الشرقية، حيث شكلوا جماعة أطلقوا عليها “ثورة كيمنتس”، بهدف تنفيذ هجمات وتدبير تمرد دموي […]

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