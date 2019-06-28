2019/06/28 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس حذر الوقف السني في محافظة نينوى من “مخطط لتغيير تاريخ مدينة الموصل وإجبار أهالي الأحياء القديمة فيها على ترك منازلهم”.وقال مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان في برنامج إذاعي، إن “هناك جهات تشتري أعدادا كبيرة من المنازل في المدينة القديمة مقابل مبالغ ضخمة”.وأضاف أن تأخر صرف التعويضات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف السني في الموصل: مجهولون يشترون منازل لتغيير الديموغرافية وكالة خطوة برس.

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