سعيد العليمى - حزب العمال الشيوعى المصرى - ضد كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية 1977

2019/06/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى الناشر سعيد العليمى( نشر بيان ح ع ش م بعنوان : نطالب الاتحاد السوفييتى وبقية البلدان الاشتراكية وجميع الاحزاب الشيوعية بسحب الاعتراف باسرائيل وبسحب تأييد قرار مجلس الامن رقم 242 اساس التسوية الامريكية – فى مجلة الشيوعى المصرى العدد رقم 28 – الصادر فى ديسمبر 1977 ، وكذلك فى كتاب القضية الفلسطينية فى فكر اليسار المصرى – عبد القادر ياسين – دار ابن خلدون – الطبعة الاولى 1981 .)تشهد منطقت......

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