2019/06/28 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ييلماز_جاويد شهورٌ مضت ، لحد الآن ، ووسائل الإعلام مكتسحة الساحة العالمية ، وبالأخص ساحة بلدان الشرق الأوسط ، وتُشغل أفكار الشعوب ، وتحرف توجهات أذهان المثقفين والساسة ، بموضوع حرب " ستقوم " بين إيران والولايات المتحدة .إنها خدعة إعلامية ، إستخدمتها ، بذكاء ، إدارة ترمب ، لإلهاء الرأي العام العالمي وتوجيه الأذهان إلى " حرب سوف لن تقوم " ، حربٌ ، يعرف كل مًن له إلمام بسيط بقياسات الظروف الذاتية والموضوعية ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ييلماز جاويد - هذه الحرب لن تقوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ييلماز جاويد - هذه الحرب لن تقوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).