2019/06/28 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، إلى محافظة كربلاء، فيما اجتمع بالقيادات الأمنية بالمحافظة.

وقال مصدر أمني ، إن "وزير الداخلية وصل إلى محافظة كربلاء مساء اليوم، واجتمع فور وصوله بالقيادات الأمنية في شرطة المحافظة".

وأضاف أن "الياسري يطالب بتعزيز أمن المحافظة وتضافر الجهود لمصلحة المواطن الكربلائي".

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