مالية الحشد الشعبي تحقق إنجازا قياسيا بتوطين رواتب منتسبي قاطع عمليات ديالى

2019/06/28 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، توطين رواتب قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي بنسبة 90% خلال عمل دام لمدة اسبوع.وقال موفدنا، إن المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من انجاز 90% من عمليات توطين رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالى، مبينا أنها انهت توطين رواتب منتسبي الالوية 23 و24 ...

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