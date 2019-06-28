اهالي بازوايا في سهل نينوى يشكرون الحشد الشعبي 

2019/06/28 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم اهالي قرية بازوايا في سهل نينوى، الجمعة، شكرهم للحشد الشعبي لدوره في تأمين مناطقهم ومساهمته باطفاء حرائق الحقول الزراعية.وذكر موفدنا ان نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي رائد علي الكروي ومعاون قائد العمليات حيدر ابو هدمة زار قطعات الحشد في سهل نينوى ومنها قرية بازوايا، مبينا ان الاهالي استقبلوا قيادات عمليات الحشد حيث ...

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