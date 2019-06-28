الجوية يحسم الوصافة ويواصل ملاحقة المتصدر في دوري الكرة

2019/06/28 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عزز فريق القوة الجوية موقعه في وصافة ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بتغلبه على البحري بنتيجة بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي في ختام مواجهات الجولة الـ14 من المرحلة الثانية للبطولة.

وتناوب على تسجيل اهداف الصقور كل من علي يوسف د11 وسعد ناطق د 69 وعماد محسن د 71، فيما تكفل اللاعب ايفا من تسجيل هدف البحري الوحيد في الدقيقة 44، من ضربة جزاء اثير الجدل بشأنها.وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 75 في وصافة الترتيب قاطعا الطريق امام اقرب منافسية الزوراء من الوصول الى الوصافة حتى لو فاز النوارس بجميع مبارياتهم، فيما توقف رصيد البحري عند النقطة 20 في المركز الاخير.

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