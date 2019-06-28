طالبان تعلن مقتل عناصر بلاك ووتر البارحة

2019/06/28 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت طالبان عن مقتل أمريكيين تابعين لشركة بلاك ووتر برفقة الجنود الافغان في الساعة 8 البارحة؛اثناء مداهمة قرية ناصرو في مديرية سروبي بولاية كابل،وقتل وجرح 18 جنديا كما تم ضبط بعض الأسلحة والعتاد المتبقى ولا زالت المنطقة تحت سيطرة طالبان اللذين قتل منهم اثنان و2 من عامة سكان المنطقة بنيران الامريكان

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