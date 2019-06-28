2019/06/28 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتجمع الآلاف، في الجمعة التي تحمل الرقم 64 في إطار فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار"، في 5 نقاط هي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيم البريج في وسط القطاع، بالإضافة إلى مخيمي غزة وجباليا.وجاءت مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في الفعاليات، مؤكدة سلميتها.وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بانتشار عدد من الآليات العسكرية للاحتلال الصهيوني مقابل مخيمات العودة، بالإضافة إلى انتشار عدد من القناصة الصهاينة.وكانت اشتباكات وقعت اليوم بين قوات الاحتلال وأهالي قرية عزموط شرق نابلس، والذين نظموا تظاهرة في أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح مشاريع استيطانية للاحتلال، مؤكدين استمرار الفعاليات المنددة بالاستيطان والرافضة لـ "ورشة البحرين" و"صفقة القرن" الأمريكية.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف الفلسطينيين شرق غزة يشاركون في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين") نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف الفلسطينيين شرق غزة يشاركون في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).