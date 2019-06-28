الدفاع المدني يكشف عن غرق عائلة كاملة في نهر الخابور

2019/06/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك

افاد مصدر مسؤول في الدفاع المدني يوم الجمعة، ان خمسة اشخاص من اسرة واحدة غرقوا في نهر الخابور في محافظة دهوك.

وبحسب المصدر، فإن

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