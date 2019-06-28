استطلاع يكشف رأي الأمريكان بشأن قرارات ترامب حول ايران

2019/06/28 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع للرأي في أمريكا، رفض 58 بالمئة من الشعب شنّ عملية عسكرية ضد إيران.

وجاء ذلك بحسب استطلاع للرأي أجراه موقع "ذا هيل" الإخباري، وشركة

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