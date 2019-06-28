العمل تطلق «الدفعة الثالثة» من رواتب الإعانة الاجتماعية

2019/06/28 | 21:48

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بغداد / الصباح

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدفعة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الصباح " نسخة منه، أن "الوزير رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، اعلن اطلاق الدفعة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات لاكثر من مليون و260 الف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (362) مليار دينار "، داعيا الاسر المستفيدة الى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم الرواتب".

واضاف أن "عدد الاسر التي يعيلها رجل (822723) أسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (261) مليار دينار، بينما يبلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة (483367) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (101) مليار دينار".

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