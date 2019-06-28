صحيفة في بريطانيا:صواريخ امريكا على العراق عام 2003 تحمل كلمات هدية من البابا وهدية من السيدة مريم العذراء

2019/06/28 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة رأي اليوم في بريطانيا اليوم الجمعة ان ما اطلق عليه حرب تحرير العراق سنة 2003 وهو الغزو الامريكي للعراق بقيادة الولايات المتحدة كانت الصواريخ الامريكية التي تنهال على بغداد تحمل عبارات حاقدة مثل هدية من البابا وهدية من السيدة مريم العذراء ..الخ.مما يدل على ان الحروب الامريكية تحمل في تناياها حقد الصليبيين...

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