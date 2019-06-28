2019/06/28 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس أعلن المتحدث الرسمي لقيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية اليوم الجمعة عن ضبط ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط القانونية (شمال مدينة بعقوبة).وقال العطية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “سيطرة الناي التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات الاولى محملة بالمواد الغذائية وبأوراق على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ثلاث شاحنات مخالفة شمالي ديالى وكالة خطوة برس.

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