الحسني: تيار الحكمة اجتماعي لا يتأثر بالسلطة والمواقع التنفيذية

2019/06/28 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني حسام الحسيني، ان التيار اجتماعي لا يتأثر بالسلطة والمواقع التنفيذية.

وقال الحسني {للفرات نيوز} ان" مجالس الخدمة حراك لترجمة توجيه زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم الذي اطلقه في خطبة العيد والزم به كل متصدي وقيادي على ان يكون خادم ويوفر الخدمة للمجتمع".وأضاف ان" تيار الحكمة اجتماعي لا يتأثر سواء تواجد بالسلطة او الخروج منها، ولديه جمهور ومساحة اجتماعية كبيرة وعمق تاريخي يصل الى 100 عام "، موضحاً ان" هنالك تيارات سياسية لديها عمق اجتماعي وهناك تيارات أخرى تعتمد على السلطة وتنتهي بانتهاء السلطة".وأوضح الحسني" برنامج الخدمة جاءت لإدامة العلاقة بين التيار وقواعده الجماهيرية"، مشيرا الى" وجود هيكيلة لهذا الملف تتوزع على المركز وامانات تيار الحكمة وهناك ارتباط وتنسيق عالي مع المجالس".انتهى

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