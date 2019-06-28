2019/06/28 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرائق، اليوم الجمعة، في قرية جنوب الموصل بمحافظة نينوى ما أدى الى الحاق أضرار مادية واحتراق عدد من المنازل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حرائق نينوى تلتهم قرية جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حرائق نينوى تلتهم قرية جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).