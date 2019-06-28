2019/06/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت كتلة بدر النيابية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتخلص من مخاطر “الدولة العميقة”.وذكرت الكتلة في بيان تلقت/SNG/، نسخة منه، “نثمن عالياً خطوة سائرون، على مبادرتهم، وسيبقى أعضاء بدر وسائرون في طليعة المبادرين لبناء دولة المؤسسات ورفض المحاصصة الحزبية المقيتة”.ودعت الكتلة، رئيس الوزراء، إلى “اختيار الشخصيات المستقلة والكفوءة والنزيهة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية تطالب عبد المهدي بالتخلص من مخاطر “الدولة العميقة”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية تطالب عبد المهدي بالتخلص من مخاطر “الدولة العميقة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).