2019/06/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن التعزيزات أرسلت، اليوم الجمعة، إلى ولاية هطاي الحدودية من مناطق مختلفة في تركيا، مفيدة بأن هذه الدفعة تضم ناقلات جند مدرعة والعديد من أفراد القوات الخاصة.وأضافت الوكالة أن التعزيزات وصلت الجمعة قضائي ريحانلي وقيرق خان، إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية، فيما نشرت شريط فيديو وصوراً تظهر هذه العملية.وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم أن قواتها "قصفت بشكل مؤثر مواقع للنظام السوري"، ردا على الهجوم الذي استهدف مساء أمس الخميس نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة إدلب لخفض التصعيد.واتهمت أنقرة قوات الحكومة السورية بالوقوف وراء الحادث الذي أسفر عن مقتل عسكري تركي وإصابة 3 آخرين.وأوضحت وزارة الدفاع أن الضربة على "قوات الأسد" نفذت بواسطة سلاح المدفعية ووحدات المدرعات الحربية.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترسل تعزيزات واسعة إلى الحدود مع سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترسل تعزيزات واسعة إلى الحدود مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).