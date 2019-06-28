2019/06/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 هل الصراع الامريكي الايراني امتداد للصراع الاسلامي الصليبي؟ المحامي سفيان الشوا راي اليوم بريطانيا يبدو اننا اخطانا عندما اعتقدنا ان الحروب الصليبيبة انتهت..بعد انتصار صلاح الدين على الصليبيين وطردهم من القدس الشريف في القرون الوسطى ..فالحرب ما زالت في قلب الصليبيين الجدد ..الذين اصبحوا معظم الدول التي تحمل الصليب ضد المسلمين....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم السبت) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).