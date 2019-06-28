وزارة النقل: إنجاز خط سكك (يوسفية – حلة – سماوة) بطول 230 كيلو متر قريباً

2019/06/28 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ، الجمعة ، عن قرب إنجاز خط سكك (يوسفية – حلة) والذي يمتد ليصل الى السماوة بطول 230 كيلو متر.وقال لعيبي في بيان تلقته /المعلومة/ ” انه سيتم” بدء العمل بمد خط جديد ملاصق لخط (بغداد – حلة) اذ تم انجاز المرحلة الأولى منه ضمن خطة العام […]

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