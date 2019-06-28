2019/06/28 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بات المنتخب الإنجليزي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من النسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات في كرة القدم 2019 في فرنسا بفوزه الكبير على نظيره النرويجي 3-صفر في لو هافر في الدور ربع النهائي.وحسمت انكلترا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها هدفين عبر لاعبة وسط مانشستر سيتي جيل سكوت (3) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور- حسناوات انكلترا الى نصف كاس العالم .. و قبلة حارة من ماجدة السويدية تكتسح المونديال !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور- حسناوات انكلترا الى نصف كاس العالم .. و قبلة حارة من ماجدة السويدية تكتسح المونديال !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).