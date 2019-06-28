وزير الداخلية يصل الى كربلاء المقدسة

2019/06/28 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، مساء الجمعة، إلى محافظة كربلاء المقدسة، واجتمع بالقيادات الأمنية بالمحافظة.وأفاد مراسل وكالة النبأ للأخبار ان الياسري وصل مساء اليوم الى كربلاء المقدسة قادما من محافظة النجف الأشرف والتقى فور وصوله بقيادات شرطة المحافظة.

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