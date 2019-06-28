2019/06/28 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل ..حماية رئيس مجلس محافظة #البصرة تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من دار البزوني pic.twitter.com/7cppuhbbCn — Rusul AlKhafaji (@ra771444) June 28, 2019

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