2019/06/28 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع فيينا: الاتفاق النووي الإيراني لا يزال عنصراً رئيسياً في منع الانتشار النووي عالمياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/28 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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